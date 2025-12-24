Pluribus e Vince Gilligan come la sua Carol | l’unica speranza di salvezza contro il conformismo

In un mondo seriale tutto uguale, Vince Gilligan tira fuori l'asso dalla manica e regala ad Apple TV il suo più grande successo. Per la serie migliore dell'anno. Essere diversi non è mai semplice. Si è sempre in bilico tra due poli opposti: da una parte la fatica di non esser parte del coro, dell'essere una voce unica, dissonante, che emerge e spicca, nel bene e nel male; dall'altra si prova quella sensazione inebriante di non omologazione, di sentirsi liberi di essere se stessi, fuori dagli schemi e dalle prigioni della cosiddetta normalità. E ci si sente inevitabilmente e incommensurabilmente soli.

Pluribus, la storia tra Zosia e Carol è vero amore o solo illusione? Vince Gilligan: "E' il pubblico che decide" - Il bacio e la storia che sta nascendo tra Zosia e Carol è vero amore o solo artificio? comingsoon.it

Colpo di scena per Pluribus: il finale della prima stagione della serie di Vince Gilligan arriverà in anticipo - Carol dovrà scegliere tra Zosia e salvare il mondo dall'alveare alieno. msn.com

