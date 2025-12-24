Plebiscito Padova sfiora la rimonta ma cede di misura contro NC Monza
Sabato 20 dicembre, nella vasca di casa del Centro Sportivo Plebiscito, si è disputata la terza giornata del campionato della Serie B maschile, girone 2. Dopo due vittorie consecutive nelle prime uscite stagionali, il Plebiscito Padova incassa la prima sconfitta, cedendo al N.C. Monza con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
A2 maschile. Plebiscito Padova in B, Telimar e Salerno conquistano gara uno - Espulsi Iaci (C) per gioco aggressivo e Fabiano (T) per comportamento scorretto nel quarto tempo. federnuoto.it
Euro Cup Women 25-26 4^ day - 20.12.25 - ore 12.30 piscina Sant Sebastià Barcellona Zodiac CNAB PLEBISCITO Padova FRA 1 ORA INIZIA IL MATCH link: https://www.euroaquaticstv.com/en/game/6941218b0d73d3cc - facebook.com facebook
