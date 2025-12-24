Il 2025 di PlayStation Plus Essential è ormai concluso ed è il momento di tirare le somme. Un’ immagine riepilogativa dei giochi offerti mese per mese consente di valutare in modo concreto la qualità del servizio base di Sony. Tra grandi blockbuster, titoli acclamati dalla critica e produzioni indipendenti, l’offerta è stata tutt’altro che marginale, ma è stato davvero un anno all’altezza del prezzo dell’abbonamento? Analizziamo dati, contenuti e percezione complessiva per rispondere alla domanda. Come riportato da PushSquare, nel corso del 2025 PS Plus Essential ha offerto agli abbonati 39 giochi per PS4 e PS5, tutti riscattabili e mantenuti in libreria finché l’abbonamento resta attivo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

PlayStation Plus Essential, un'immagine mostra tutti i giochi del 2025: è stato un anno positivo?

