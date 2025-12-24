Con la fine del 2025 alle porte, PlayStation ha deciso di salutare i fan in modo speciale. Attraverso il PlayStation Blog, Sony ha condiviso una grande raccolta di cartoline natalizie realizzate dai team di sviluppo di tutto il mondo. Non si tratta solo di studi interni, ma anche di tantissimi partner terze parti, un gesto semplice ma significativo, che celebra l’anno appena trascorso e il rapporto con la community. Un vero mosaico creativo che unisce tutta l’industria. L’iniziativa nasce come ringraziamento ufficiale del team PlayStation Blog, che ha voluto ricordare i momenti videoludici più importanti del 2025 e augurare buone feste ai giocatori. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation e team di sviluppo terze parti augurano buone feste 2025 ai fan con tante cartoline a tema

