Pizza d'autore per Stash dei The Kolors. Il cantante partenopeo, dopo l'esperienza da tedoforo, si è concesso una pizza da Vincenzo Capuano, nella sua sede storica di piazza Vittoria. Ad accoglierlo, ovviamente, Vincenzo e suo nonno. Sui social sia Capuano che Stash hanno condiviso alcuni momenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Pizza da Capuano per Stash dei Tha Kolors. Nonno Enzo lo chiama "Dash" - VIDEO

Leggi anche: Stash e i The Kolors accendono l’Autouno ChristmUS Night

Leggi anche: Stash e i The Kolors accendono l’Autouno ChristmUS Night

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vincenzo Capuano da Antonella Clerici per raccontare i segreti della pizza fatta in casa - Vincenzo Capuano e la sua pizza ospiti speciali del programma "È Sempre Mezzogiorno" di Antonella Clerici. napolitoday.it

Vincenzo Capuano, la pizza con i detenuti di Secondigliano: «Che possa essere una nuova opportunità» - Così Vincenzo Capuano, il campione mondiale della pizza contemporanea, dice in un video postato sui suoi canali social. ilmattino.it

Napoli, la Pizzeria Vincenzo Capuano apre a piazza Trieste e Trento tra tradizione e modernità - Vincenzo Capuano apre nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, la sua diciannovesima pizzeria assieme al socio Massimiliano Pennino. ilmattino.it

Vincenzo Capuano. . È uscito il mio corso online di Pizza Napoletana, dalla tradizione verace alla pizza contemporanea. 7 ricette di pizza napoletana e il mio metodo per fare la pizza in casa, come in pizzeria. Tutte le info su www.familybakers.it –25% di s - facebook.com facebook