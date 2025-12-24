Catherine Birmingham e suo marito Nathan hanno tentato di collaborare con le autorità giudiziarie nel percorso di tutela dei loro figli. Tuttavia, con l’aggravarsi delle contestazioni e le recenti ordinanze, il rischio di perdere la custodia dei piccoli si fa più concreto. Questa situazione evidenzia le difficoltà di un percorso legale che, seppur orientato al rispetto delle norme, può avere conseguenze significative sulla vita familiare.

Catherine Birmingham e il marito Nathan hanno cercato un approccio collaborativo con la giustizia. Ma i rilievi aumentano e l’ultima ordinanza sembra un passo avanti verso la sottrazione dei tre piccoli. Se pecora ti fai, il Tribunale per i minorenni ti mangia. La nuova linea difensiva dei Trevaillon, ispirata alla collaborazione, per ora non paga assolutamente. Niente bosco, niente bambini, niente Natale tutti insieme in un ambiente che sappia di famiglia e non di asettico reclusorio di Stato. E più i due bimbi stanno nelle mani degli assistenti sociali e delle toghe e più, magicamente, emergono elementi che li condannano a cambiare famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Più si piegano ai diktat delle toghe, più vedono allontanarsi i bambini

