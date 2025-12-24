Pistola nascosta nella cassetta delle lettere scatta l' arresto
Un’arma da fuoco nascosta in un luogo insospettabile, droga pronta per la vendita e un ingente quantitativo di denaro contante, è il bilancio dell’operazione condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
