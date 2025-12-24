Pista Stelvio senza neve la Sib si difende | Non abbiamo ancora ricevuto l’incarico
La pista Stelvio, priva di neve, resta chiusa. La Società Impianti Bormio (Sib) spiega di non aver ancora ricevuto l’incarico per la gestione temporanea del bacino di accumulo e del nuovo impianto di innevamento, rendendo impossibile la preparazione della pista. La situazione evidenzia le difficoltà logistiche e amministrative che influenzano l’apertura delle aree sciistiche in questo periodo.
Bormio (Sondrio), 23 dicembre 2025 – “Noi della Sib non abbiamo potuto preparare la Stelvio per la mancanza dell’affidamento temporaneo del bacino di accumulo e del nuovo impianto di innevamento ”. La Stelvio, solitamente, nei giorni prima di Natale, era bella come mai, perché la due giorni di Coppa del Mondo, in programma il 28 e il 29 dicembre, imponeva alla località di avere una pista già pronta per il doppio evento, la classica discesa del 28 e il SuperG del 29 dicembre. Quest’anno, invece, la due giorni di Coppa del Mondo non si farà a Bormio (il SuperG è stato spostato il 27 dicembre a Livigno, ma dal prossimo anno ritornerà a Bormio insieme alla discesa) a causa de i lavori di ampliamento dello ski stadium necessari per poter ospitare a febbraio le gare olimpiche di sci alpino maschile e quelle di scialpinismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento
Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio
Ho provato la pista Stelvio a Bormio prima delle Olimpiadi grazie a Helly Hansen; Dietro la pista Stelvio di Bormio con Helly Hansen; È trai borghi più amati e fotografati d'Italia: il merito è della neve; La stagione invernale di Bormio: esperienze uniche all’ombra dei cinque cerchi.
Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento - Completata la posa delle condotte di ghisa per il nuovo impianto di innevamento programmato sulla parte alta del tracciato della pista Stelvio di Bormio. ilgiorno.it
Stelvio Natural Skimo Trails: nuove avventure a Bormio per chi ama lo sci alpinismo - Per chi ama salire con le pelli e scendere con gli sci fino a valle sulla neve perfettamente preparata delle piste, le valli di Bormio sono uno straordinario parco giochi naturale. sportmediaset.mediaset.it
Ho provato la pista Stelvio a Bormio prima delle Olimpiadi grazie a Helly Hansen - Uno dei tracciati più tecnici e impegnativi del circo bianco: ci lavorano oltre 270 volontari e 9 gatti delle nevi per la grande parata dei Giochi Invernali ... msn.com
New Podcast! "46 giorni alle Olimpiadi - La pista Stelvio e lo ski stadium" on @spreaker x.com
Nel Parco dello Stelvio scoperta una eccezionale pista di impronte di dinosauro, probabilmente di plateosauri, ovvero grandi erbivori della fine del periodo Triassico! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.