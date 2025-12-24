La pista Stelvio, priva di neve, resta chiusa. La Società Impianti Bormio (Sib) spiega di non aver ancora ricevuto l’incarico per la gestione temporanea del bacino di accumulo e del nuovo impianto di innevamento, rendendo impossibile la preparazione della pista. La situazione evidenzia le difficoltà logistiche e amministrative che influenzano l’apertura delle aree sciistiche in questo periodo.

Bormio (Sondrio), 23 dicembre 2025 – “Noi della Sib non abbiamo potuto preparare la Stelvio per la mancanza dell’affidamento temporaneo del bacino di accumulo e del nuovo impianto di innevamento ”. La Stelvio, solitamente, nei giorni prima di Natale, era bella come mai, perché la due giorni di Coppa del Mondo, in programma il 28 e il 29 dicembre, imponeva alla località di avere una pista già pronta per il doppio evento, la classica discesa del 28 e il SuperG del 29 dicembre. Quest’anno, invece, la due giorni di Coppa del Mondo non si farà a Bormio (il SuperG è stato spostato il 27 dicembre a Livigno, ma dal prossimo anno ritornerà a Bormio insieme alla discesa) a causa de i lavori di ampliamento dello ski stadium necessari per poter ospitare a febbraio le gare olimpiche di sci alpino maschile e quelle di scialpinismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pista Stelvio senza neve, la Sib si difende: “Non abbiamo ancora ricevuto l’incarico”

Leggi anche: Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ho provato la pista Stelvio a Bormio prima delle Olimpiadi grazie a Helly Hansen; Dietro la pista Stelvio di Bormio con Helly Hansen; È trai borghi più amati e fotografati d'Italia: il merito è della neve; La stagione invernale di Bormio: esperienze uniche all’ombra dei cinque cerchi.

Bormio, la Pista Stelvio si prepara per le Olimpiadi 2026: nuove condotte per l’impianto di innevamento - Completata la posa delle condotte di ghisa per il nuovo impianto di innevamento programmato sulla parte alta del tracciato della pista Stelvio di Bormio. ilgiorno.it

Stelvio Natural Skimo Trails: nuove avventure a Bormio per chi ama lo sci alpinismo - Per chi ama salire con le pelli e scendere con gli sci fino a valle sulla neve perfettamente preparata delle piste, le valli di Bormio sono uno straordinario parco giochi naturale. sportmediaset.mediaset.it

Ho provato la pista Stelvio a Bormio prima delle Olimpiadi grazie a Helly Hansen - Uno dei tracciati più tecnici e impegnativi del circo bianco: ci lavorano oltre 270 volontari e 9 gatti delle nevi per la grande parata dei Giochi Invernali ... msn.com