La Serie A riparte senza tregua dopo le festività e propone una sfida che pesa per entrambe. Alla Cetilar Arena – Arena Garibaldi-Romeo Anconetani va in scena Pisa-Juventus, match valido per la 17ª giornata del campionato 202526. Da una parte i toscani di Alberto Gilardino, chiamati a una reazione dopo un periodo complicato che li ha portati al penultimo posto con appena dieci punti e due sole lunghezze raccolte nelle ultime cinque gare. Dall’altra i bianconeri di Luciano Spalletti, reduci dalle vittorie contro Bologna e Roma e alla ricerca del terzo successo consecutivo per rilanciarsi stabilmente verso le zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Pisa-Juventus, sfida di fine anno: probabili formazioni e diretta tv

Leggi anche: Serie A sesta giornata, probabili formazioni e programma TV per Udinese-Cagliari, Bologna-Pisa, Fiorentina-Roma, Genoa-Napoli e Juventus-Milan

Leggi anche: Calcio serie C, Juventus Next Gen - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è l'arbitro di Pisa-Juventus: l'errore in finale di Coppa Italia e quella frase di Conte...; Serie A, Roma-Como 1-0: i giallorossi consolidano il posto in Champions; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming.

Juventus, ecco perché la trasferta di Pisa può essere una trappola - 1988 in poi 3 affermazioni fra le mura di casa e altrettante in occasione delle trasferte. tuttojuve.com