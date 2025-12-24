Pisa-Juventus sfida di fine anno | probabili formazioni e diretta tv
La Serie A riparte senza tregua dopo le festività e propone una sfida che pesa per entrambe. Alla Cetilar Arena – Arena Garibaldi-Romeo Anconetani va in scena Pisa-Juventus, match valido per la 17ª giornata del campionato 202526. Da una parte i toscani di Alberto Gilardino, chiamati a una reazione dopo un periodo complicato che li ha portati al penultimo posto con appena dieci punti e due sole lunghezze raccolte nelle ultime cinque gare. Dall’altra i bianconeri di Luciano Spalletti, reduci dalle vittorie contro Bologna e Roma e alla ricerca del terzo successo consecutivo per rilanciarsi stabilmente verso le zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Como1907news.com
