Pisa fiducia a Gilardino | panchina salda e mercato mirato

Il Pisa ha scelto la strada della continuità. Dopo giorni segnati dalle voci che accostavano Davide Ancelotti alla panchina nerazzurra, il club toscano ha confermato la piena fiducia in Alberto Gilardino. Un segnale chiaro, arrivato subito dopo l’uscita di scena dell’allenatore italiano dal Botafogo, che aveva alimentato ipotesi e suggestioni. La società ha deciso di non farsi distrarre dal rumore esterno, ribadendo la centralità del progetto tecnico affidato a Gilardino, chiamato a dare continuità a un percorso che passa tanto dal lavoro quotidiano quanto dalle prossime scelte di mercato. Un mercato condizionato ma strategico. 🔗 Leggi su Como1907news.com

