Pirola si racconta: il difensore scuola Inter, attualmente in forza all’Olympiakos in Grecia, ha parlato della scelta e dei suoi obiettivi Lontano dall’Italia ma al centro del suo percorso di maturazione, Lorenzo Pirola è oggi uno dei volti più felici dell’Olympiakos. A un anno e mezzo dal trasferimento in Grecia, il difensore centrale classe 2002 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pirola si racconta: «Olympiakos? Venivo da una situazione complicata, lo farei altre mille volte! Ho giocato titolare in Champions e speriamo nei playoff. Nazionale? Spero di essere preso in considerazione»

