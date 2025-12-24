Pippo Baudo è morto da oltre 4 mesi ma per me c’è ancora sarà mio marito per sempre Non ci siamo mai baciati per strada | così Katia Ricciarelli

“ Pippo è mancato da più di 4 mesi, ma per me c’è ancora. Sarà mio marito per sempre “. Katia Ricciarelli ha ricordato Pippo Baudo con parole dolci. La cantante, in un’intervista esclusiva a Storie al bivio in onda il prossimo 27 dicembre, ha parlato del rapporto con lo storico presentatore, scomparso lo scorso 16 agosto. “Prima di lui non mi ero mai voluta sposare” ha dichiarato Ricciarelli, che ha più volte definito Baudo come il grande amore della sua vita. I due sono stati sposati per ben 18 anni, dal 1986 al 2004. La cantante è ancora legata all’ex presentatore, tanto da non riuscire a parlare di lui al passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

