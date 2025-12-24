Pioggia e neve a bassa quota fino a Santo Stefano | il meteo in Piemonte per i giorni di Natale

Per gli amanti della neve potrebbe essere un bel regalo di Natale: dal 24 al 26 dicembre, in Piemonte, continuerà l’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta attraversando il territorio. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che avvisa: “Un vortice in arrivo dalla Corsica, durante la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Meteo, arriva il ciclone di Natale: “Pioggia e neve anche a bassa quota”

Leggi anche: Meteo | “Arriva il ciclone di Natale con pioggia, neve anche a bassa quota"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meteo, si entra nel vivo dell'inverno in Piemonte: arriva la pioggia e qualche fiocco di neve nel Torinese; Sarà un Natale bianchissimo: neve anche a bassa quota, pioggia e vento fino al Centro-Sud; Tornano pioggia e neve sul Piemonte. A Natale fiocchi anche a bassa quota; Vigilia di Natale con pioggia, neve e venti intensi. Allerta arancione in Emilia-Romagna.

Meteo Natale, il ciclone si abbatte sull'Italia: pioggia e neve a bassa quota, poi cambia tutto - L'area di bassa pressione centrata tra le Baleari e la Sardegna ci accompagnerà per gran parte della settimana di Natale. msn.com