Pioggia di premi al Festival del cinema

Il Festival del Cinema di Porretta Terme si è concluso con la consegna dei premi, avvenuta durante la cerimonia finale del 13 dicembre presso il cinema Kursaal. L’evento ha visto riconoscimenti assegnati alle pellicole in concorso, sottolineando l’attenzione del festival verso il talento cinematografico emergente e le opere di qualità. Un momento importante per la scena cinematografica locale e nazionale.

Il festival del cinema di Porretta Terme si è concluso con una pioggia di premi. Nella cerimonia finale, che si è svolta sabato 13 dicembre nella sala gremita del cinema Kursaal, sono stati assegnati i riconoscimenti alle pellicole in concorso. "L'ultima serata – rivela Luca Elmi, direttore artistico della manifestazione – è sempre speciale perché condensa in poche decine di minuti il lavoro organizzativo e culturale dell'anno precedente. Sono grato alla splendida squadra di volontari che rende possibile tutto questo. Ogni anno si rinnova la magia". Il Premio Gaggia Milano Fuori dal Giro, assegnato dal pubblico attraverso le votazioni a fine proiezione, è andato a La vita da grandi di Greta Scarano, dedicato al ritrovato rapporto tra due fratelli 'speciali'.

