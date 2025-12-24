Piogge e fiumi in piena in Emilia-Romagna scatta l’allerta rossa per Natale | le zone più a rischio – I video
L’Emilia Romagna è da ore interessata da piogge battenti che stanno determinando un progressivo peggioramento delle condizioni idrologiche. Per la giornata di oggi, 24 dicembre, è in vigore l’allerta arancione su gran parte del territorio regionale, mentre lo scenario resta in costante monitoraggio a causa dell’innalzamento dei livelli dei principali corsi d’acqua. Particolarmente sotto osservazione sono gli affluenti di destra del Reno. Il fiume Idice rappresenta al momento l’elemento di maggiore preoccupazione dopo che alle ore 13.20 il livello idrometrico ha superato la soglia rossa di 20 centimetri nella stazione di Pizzocalvo, nel Bolognese, facendo scattare l’allarme per possibili esondazioni. 🔗 Leggi su Open.online
