Inter News 24 Il talento nerazzurro Pio Esposito è pronto a prendersi in mano l’Inter approfittando anche di questa situazione che si è venuta a creare. L’anno 2025 dei nerazzurri si chiude con il sapore amaro della delusione in Supercoppa, ma tra i rimpianti di Riad brilla una certezza: il talento cristallino di Francesco Pio Esposito. Il giovane centravanti classe 2005, cresciuto nel vivaio della Beneamata, è ormai pronto a smettere i panni della promessa per indossare quelli del protagonista. LE ULTIME SULL’INTER L’ascesa della “pepita” di casa Esposito. Inizialmente aggregato alla prima squadra nel silenzio generale, il più giovane dei fratelli Esposito ha saputo invertire le gerarchie a suon di gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito si prende l’Inter: approfitterà di questa situazione

Leggi anche: Inter Fiorentina, Pio Esposito o Bonny? La situazione del ballottaggio in vista della sfida di domani sera

Leggi anche: Inter, Pedullà su Pio Esposito: “Questa esaltazione è fastidiosa, ecco perché”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pio Esposito, una favola a Castellammare - Partendo dall’assist del napoletano Spinazzola fino al diagonale dello stabiese Pio Esposito, per un’Italia che continua a rincorrere il sogno del Mondiale americano. ilmattino.it

Pio Esposito, l'Inter ha il bimbo dei due Mondiali - Pio Esposito ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale nel calcio dei grandi. corrieredellosport.it

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it

Pino Maddaloni - tedoforo Coca Cola - prende la fiamma olimpica nei pressi di Piazza Ciro Esposito. Acceso il braciere sotto al colonnato. #ilmattino #pinomaddaloni #fiammaolimpica #scampia #milanocortina2026 - facebook.com facebook

Salvatore #Esposito entra e prende un giallo ingenuo. Salterà il match delicatissimo contro il #Pescara al Picco x.com