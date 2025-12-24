Pio Esposito Inter l’agente ammette | Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa

Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri!». Le parole di Giuffredi. Mario Giuffredi, procuratore di Francesco Pio Esposito, ha svelato un interessante retroscena di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha confermato il forte gradimento del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis per il talentuoso attaccante classe 2005, ormai stabilmente nel giro della prima squadra della Beneamata. LEGGI ANCHE: Pio Esposito si prende l’Inter: approfitterà di questa situazione Tuttavia, l’operazione non è mai decollata per la ferma volontà del club di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, l’agente ammette: «Non è un mistero che piacesse a De Laurentiis, ma lui ama i nerazzurri! Il club ha dimostrato quella cosa» Leggi anche: Pio Esposito Inter, l’agente tuona: «Non mi piace questo clamore mediatico su di lui! E andrei cauto quando si dice che…» Leggi anche: Indagine Napoli, anche l’avvocato di De Laurentiis tira in ballo l’Inter: «Stessa vicenda che ha riguardato i nerazzurri, loro acquistarono dalla Roma ma…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. GdS - Il 2026 per volare: Pio Esposito vuole prendersi l'Inter. L'obiettivo è acquisire la centralità che spetta ai talenti speciali - Il 2026 può essere l'anno di Francesco Pio Esposito, a caccia della svolta definitiva con l'Inter dopo le prime reti messe a segno nel mondo dei grandi. msn.com

Pio Esposito, l’Inter si gode un ventenne totale tra campionato e coppe - A 20 anni, Esposito ha già segnato in tutte le competizioni dell’Inter 2025- tuttobolognaweb.it

L’anno che verrà: Esposito pronto a prendersi l’Inter. “Non ha senso fermare un purosangue” - Il talento del giovane Esposito è là pronto ad esplodere per il club che lo ha cresciuto e ha creduto tanto in lui ... msn.com

GdS - Il 2026 per volare: Pio #Esposito vuole prendersi l' #Inter. L'obiettivo è acquisire la centralità che spetta ai talenti speciali x.com

Genoa-Inter 0-1 (21'): PALLA GOL INTER Sucic per Esposito, splendido velo per Lautaro che tira da ottima posizione. Troppo centrale - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.