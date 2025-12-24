Inter News 24 Fa sempre parlare di sé Francesco Pio Esposito, il giovane gioiellino dell’Inter. Vediamo con quali compagni di reparto ha giocato di più e meglio. L’analisi della Gazzetta dello Sport mette in luce l’evoluzione tattica di Francesco Pio Esposito, il giovane centravanti classe 2005 che si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante tra i nerazzurri. Con 7 presenze da titolare in stagione, il talento della cantera ha saputo scalare le gerarchie di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei milanesi. Inizialmente considerato il sostituto naturale di Lautaro Martinez, il fuoriclasse argentino capitano e trascinatore della squadra, Esposito ha dimostrato una sorprendente duttilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito e i compagni di reparto: con chi va più “d’accordo”

Leggi anche: Camarda o Esposito, parte il tormentone: chi è più forte? Cosa dicono i numeri: Pio più pericoloso, Francesco più "maturo"

Leggi anche: Mio figlio non va d’accordo con i compagni di classe: i consigli per aiutarlo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ritmi alti, solidità e super Lautaro per un'ora: Inter in vetta verso la Supercoppa; SSC Bari, Kassama: Momento difficile, ci mancano coraggio e personalità. Dobbiamo meritarci il rispetto dei tifosi; Kassama: Tutti vogliamo uscire da questa situazione. I tifosi meritano rispetto.

Pio Esposito chi è: età, altezza, carriera, stipendio, vita privata. Il primo gol a San Siro, i numeri con l'Italia e con l'Inter, la lite con Haaland - Pio non fa distinzione di competizione o maglia, quando ha l'opportunità prova in tutti i modi a far gol. ilgazzettino.it

Meno potente di Vieri, ma più tecnico di Toni: a chi assomiglia Pio Esposito? - Avvertenza per chi legge: qui si parla di una crisalide che non è ancora diventata una meravigliosa farfalla, e dunque bisogna lasciarle il tempo di crescere (e di sbagliare) senza fretta, seguendo il ... gazzetta.it

Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: Pio Esposito (6,5) primo gol a San Siro, Haaland (8) devastante, Di Lorenzo (4) che disastro - 1 a San Siro contro la Norvegia e viene condannata agli spareggi ancora una volta. msn.com