Pieve, magazzino Coop . Approvato l’ampliamento. Un milione al Comune.

È stato approvato definitivamente il progetto di ampliamento del magazzino Coop in via delle Rose a Pieve. L’intervento, autorizzato dal Comune, prevede un investimento di un milione di euro. La nuova struttura contribuirà a migliorare la logistica e la capacità di stoccaggio, garantendo un servizio più efficiente per la comunità locale.
Approvato in via definitiva il piano di intervento per l’ampliamento del magazzino di via delle Rose da parte di Coop Lombardia. Un’operazione di rilievo che porterà nelle casse del Comune oneri di urbanizzazione per oltre 1 milione di euro, risorse che verranno impiegate nel 2026 per la realizzazione di diversi progetti a beneficio della città. "Siamo nella settimana che porta al Natale e quindi è tempo di sorprese e di regali. La scorsa settimana abbiamo approvato in via definitiva il piano di intervento di ampliamento del magazzino di Coop Lombardia. La sorpresa è rappresentata dalla volontà della cooperativa di contribuire, con extra oneri, alla riqualificazione dell’attuale Fontana delle Rocce presente nel parco intitolato al Maresciallo Piantadosi", spiega Pierluigi Costanzo (nella foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
