Pierpaolo Pretelli post scuse Corona | il gesto di Giulia Salemi il sostegno di Bruganelli

Sono arrivate le scuse da parte di Fabrizio Corona a Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo è finito nella bufera mediatica e ancora continua ad affrontarla dopo lo scoppio della bomba legata all’ormai famoso ‘Sistema Signorini’. L’ex re dei paparazzi ha deciso di iniziare una vera e propria guerra contro il conduttore di Mediaset, dicendosi convinto del fatto che i casting per il Grande Fratello siano stati effettuati tramite dei favoritismi. In particolare, Corona si riferisce ad alcuni di questi, con giovani aspiranti concorrenti che corteggiava. Tra i vari nomi è spuntato fuori quello di Pierpaolo, fatto proprio da Fabrizio, con degli errori. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

