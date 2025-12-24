Pierpaolo Pretelli a The Cage con Giulia Salemi l’apparizione social dopo il caso Signorini e le scuse di Corona

Pierpaolo Pretelli torna sui social insieme a Giulia Salemi, dopo il recente

Dopo essere stato travolto dal "caso Signorini", Pierpaolo Pretelli torna timidamente sui social comparendo in una foto pubblicata dalla compagna Giulia Salemi. Per aver utilizzato un video poi rivelatosi non pertinente ai fatti contestati, Fabrizio Corona si è scusato con l'ex velino.

Caso Signorini, Pierpaolo Pretelli in crisi con Giulia Salemi dopo la bufera mediatica? Il gesto di lei è inequivocabile - Tra accuse da verificare, attacchi social e gesti silenziosi, la coppia si ritrova al centro di una bufera mediatica e personale che potrebbe metterli in crisi. libero.it

Pierpaolo Pretelli sta male, momento drammatico dopo il fango che gli hanno buttato addosso: la storia del video - Esploso il caso di Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli sembra che stia pagando il prezzo più alto: momento drammatico per lui. donnapop.it

"Non ci sono più dubbi" Giulia Salemi rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli: le immagini sono chiare § - facebook.com facebook

