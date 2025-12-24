Pier Silvio Berlusconi lancia la stoccata alla Rai | Siamo davanti Poi l’elogio a La Ruota
Pier Silvio Berlusconi sceglie il Tg5 delle 20 per raccontare un bilancio che è insieme orgoglioso e strategico. Un intervento tutt’altro che casuale, nel quale l’amministratore delegato di Mediaset non rinuncia a una frecciata alla Rai, inserita nel contesto di uno scontro sempre più evidente tra pubblico e privato. Per il gruppo MediaForEurope, il 2025 viene definito senza mezzi termini “un anno straordinario”, il punto di arrivo di un percorso durato sette anni che ha trasformato un progetto ambizioso in una multinazionale solida e riconosciuta a livello europeo. Le parole di Pier Silvio Berlusconi al Tg5. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
