Pier Silvio Berlusconi frecciata alla Rai | Ascolti più alti del servizio pubblico E parla de La Ruota

Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati degli ascolti, sottolineando come il’offerta di Mediaset superi quella del servizio pubblico. Nel suo intervento al Tg5 delle 20, ribadisce l’importanza di strategie volte a rafforzare la posizione del gruppo, facendo riferimento anche a “La Ruota”. La dichiarazione si inserisce in un contesto di confronto e tensione tra le due realtà televisive italiane.

Pier Silvio Berlusconi sceglie il Tg5 delle 20,00 per tracciare un bilancio che è insieme orgoglioso e strategico, lasciandonsi andare a una frecciata, l’ennesima visti i tempi di scontro, tutt’altro che casuale alla Rai. Il 2025, per Mediaset e per MediaForEurope, viene definito senza esitazioni “un anno straordinario”, il punto di arrivo di un percorso lungo sette anni che ha trasformato un progetto ambizioso in una realtà multinazionale solida e riconosciuta. Le parole di Pier Silvio Berlusconi al Tg5. “ Siamo l’unica multinazionale italiana nel mondo dei media “, sottolinea Pier Silvio Berlusconi, ricordando come oggi MFE parli a oltre 220 milioni di persone. 🔗 Leggi su Dilei.it

