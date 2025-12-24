Pier Silvio Berlusconi | Canale 5 evoluta ma si andrà avanti poi un messaggio velato a Giorgia Meloni

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista al Tg5, il numero uno di Mediaset ripercorre i successi del 2025, in Italia e con il gruppo europeo, parlando indirettamente a qualsiasi forza di governo che coltivi fantasie anti-europee. Parla anche del successo di Scotti, del sorpasso alla Rai e celebra il 2025 così: "Trasformato in realtà un sogno di mio padre". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

