Piceno per la Palestina sabato di protesta alla Gem

Sabato alle 15.30, in zona Ballarin di fronte alla Gem Elettronica, si terrà un sit-in di solidarietà con la Palestina. L'iniziativa, organizzata per esprimere vicinanza e supporto, rappresenta un momento di confronto pacifico e civile. L'appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere un gesto di attenzione verso la situazione internazionale.

Un sit in per la Palestina è in programma sabato alle 15.30 in zona Ballarin di fronte alla Gem Elettronica. L’iniziativa è promossa dall’organizzazione Piceno per la Palestina, che annuncia una mobilitazione pubblica contro la guerra a Gaza, il riarmo e il ruolo dell’Italia nei rapporti con Israele. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si afferma che, dopo il "finto piano di pace" di Donald Trump approvato dall’Onu, "a Gaza il genocidio continua con bambini e bambine che muoiono di freddo, mentre in Cisgiordania i coloni attaccano i residenti palestinesi e si appropriano delle loro case". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piceno per la Palestina, sabato di protesta alla Gem Leggi anche: San Francesco, la protesta a sostegno della Palestina arriva davanti alla Basilica Leggi anche: Protesta pro Palestina interrompe il consiglio comunale: stop alla partita Virtus–Hapoel Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Piceno per la Palestina, sabato di protesta alla Gem. Piceno per la Palestina, sabato di protesta alla Gem - L’iniziativa è promossa dall’organizzazione Piceno per la Palestina, che annuncia una ... msn.com

Sabato pomeriggio in piazza a Varese con il Comitato Varesino per la Palestina - 15 è previsto un momento simbolico di protesta con il battito delle pentole, ... varesenews.it

Piceno per la Palestina. Incontro dei comitati - Alla vigilia del processo a carico dei tre arrestati in Abruzzo un evento organizzato con lo storico Enrico Bartolomei . msn.com

Roma, parte il corteo per la Palestina. Aprono vigili del fuoco, Thunberg e Albanese

*venerdì 12 dicembre* ore 21.15 proiezione reportages: FOCUS PALESTINA interviene Ilaria Di Bartolomeo di "Piceno per la Palestina" Ospitale, Casa delle Associazioni, Grottammare Alta (Ingresso gratuito con tessera FIC) un assaggio di GAZA: UNA RE - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.