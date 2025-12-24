Piccole donne. Che devono ancora lottare.

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per lo spettacolo

Ci sono ancora biglietti disponibili per Piccole donne crescono? lo spettacolo con Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino che andrà in scena a Il Garibaldi Milleventi martedì 30 alle 21 e mercoledì 31, alle 22, con brindisi finale al nuovo anno in compagnia del cast dello spettacolo e spumante per tutti. Le attrici sono protagoniste di un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente. Ed è opera loro anche la scrittura drammaturgica che resta fedele al romanzo, seppur destrutturandolo nel linguaggio e nella tessitura generale per far emergere gli aspetti moralistici e i precetti etici tradizionali nei quali Jo, Meg, Amy e Beth sono inserite, ma anche la loro rabbia nei confronti delle costrizioni sociali e dell’onnipresente maschilismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

