Picchiato con un bastone e ferito a coltellate per 40 euro | rapina choc a Udine
Un bilancio di tre arresti e un uomo aggredito e ferito in via Calatafimi, dove si è consumata una rapina in pieno giorno. Decisivo l’intervento dei carabinieri, allertati dalla stessa vittima che aveva inseguito gli aggressori fino alla casa dove si erano rifugiati. I militari della compagnia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Reggio Emilia, rapina il Conad con coltello e bastone
Leggi anche: Un ragazzo è stato picchiato e rapinato in strada per 40 euro
Picchiato con un bastone e ferito a coltellate per 40 euro: rapina choc a Udine - Determinante l’intervento dei carabinieri, allertati dalla stessa vittima, che ha seguito gli aggressori fino a ... udinetoday.it
Durante il trasferimento in camion a #Neuquén, dopo essere stata sequestrata con il marito #RaulEugenioMetz, #GracielaAliciaRomero fu torturata al ventre con un bastone elettrico e brutalmente picchiata dai militari argentini, nonostante fosse in stato interes x.com
Abuso dei mezzi di correzione è il reato di cui dovrà rispondere un padre che ha 'sculacciato' il figlio usando un bastone - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.