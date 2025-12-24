Picchiato con un bastone e ferito a coltellate per 40 euro | rapina choc a Udine

Un bilancio di tre arresti e un uomo aggredito e ferito in via Calatafimi, dove si è consumata una rapina in pieno giorno. Decisivo l’intervento dei carabinieri, allertati dalla stessa vittima che aveva inseguito gli aggressori fino alla casa dove si erano rifugiati. I militari della compagnia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

