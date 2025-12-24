MESAGNE - Riqualificazione piazze urbane in periferia o comunque lontane dal centro della città, luoghi al servizio dei residenti nei singoli quartieri. Mesagne ha riscoperto da tempo l'importanza di questi spazi. Aree che offrono servizi di svago per i cittadini di ogni età e che facilitano nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Piazze Pertini e Iqbal, Faggiano: "Collaborazione virtuosa tra cittadini e istituzioni"

Francesca Faggiano puntualizza.

