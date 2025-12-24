Piazza d’Armi il futuro è più vicino C’è l’accordo tra Comune e Invimit in nome dello sviluppo sostenibile

Il Comune di Milano e Invimit Sgr Spa hanno firmato un Protocollo d’Intesa, approvato dalla Giunta, per avviare un progetto di rigenerazione e valorizzazione di Piazza d’Armi. Questa collaborazione mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e a trasformare l’area in un punto di riferimento per la città, segnando un passo importante verso il futuro di questo quartiere.

È stato approvato con una delibera di Giunta il Protocollo d'Intesa firmato dal Comune e da Invimit SgR Spa per dare il via al percorso di collaborazione sul progetto di rigenerazione e valorizzazione della "Grande Funzione Urbana Piazza d'Armi". Si tratta dell'ampia area militare, dismessa dal Ministero della Difesa, che costituisce un ambito urbanistico strategico del quartiere di Baggio. L'area è delimitata dalle vie Forze Armate, Olivieri, Cardinale Tosi, Domokos e Cardinale Mazzarino, e si estende per circa 424mila mq, dei quali la parte prevalente (388mila mq) è di proprietà del Fondo i3-Sviluppo Italia comparto 8 quater, gestito da Invimit SGR, mentre la restante porzione è di proprietà del Comune.

