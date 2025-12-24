Piazza Cittadella 21enne aggredito e derubato
Rapina in pieno centro nella tarda mattinata del 24 dicembre. Le volanti della polizia stanno cercando di rintracciare gli autori di un'aggressione avvenuta in piazza Cittadella intorno alle 11 vicino al maxi cantiere. La vittima, un 21enne, ha riferito agli agenti di essere stato aggredito e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
