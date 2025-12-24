Piazza Arnolfo | così non va! Fondo irregolare e pericoloso I colligiani chiedono soluzioni

Piazza Arnolfo presenta un fondo irregolare e pericoloso, come segnalato da un residente di Colle. La pavimentazione necessita di interventi di manutenzione per garantire sicurezza e accessibilità. La richiesta dei cittadini è di intervenire prontamente per risolvere le criticità e migliorare le condizioni di questa area pubblica. La nostra redazione ha ricevuto questa segnalazione e si impegna a seguire l’evolversi della situazione.

"Si deve mettere mano a Piazza Arnolfo", la segnalazione arriva alla nostra redazione attraverso una lettera inviata da un cittadino, che richiama l'attenzione sulle condizioni della pavimentazione di Piazza Arnolfo a Colle. In diversi punti della piazza il fondo appare irregolare e deteriorato, con lastre sconnesse e dislivelli evidenti che rendono difficoltoso il passaggio pedonale. Una situazione che, al di là dell'impatto estetico, pone interrogativi sul tema della sicurezza e della manutenzione degli spazi pubblici. Va ricordato che la pavimentazione di Piazza Arnolfo non è un semplice intervento urbanistico, ma un'opera ideata e realizzata da Daniel Buren, uno degli artisti internazionali più importanti e riconosciuti a livello mondiale.

