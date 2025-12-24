Piano Usa Zelensky | Aspettiamo oggi la risposta russa Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia

Roma, 24 dicembre 2025 – Potrebbe essere il giorno della svolta. L'Ucraina si aspetta che arrivi oggi una risposta di Mosca all'ultima versione della bozza di piano di pace concordato da Washington e Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti e dettagliando i 20 punti del piano messo a punto negli ultimi colloqui di Miami. "Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana parlerà con loro”, ha detto. “Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato ”, ha sottolineato. Tuttavia, i nodi importanti sui territori non sono ancora stati sciolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

