Piano Usa Zelensky | Aspettiamo oggi la risposta russa Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia
Roma, 24 dicembre 2025 – Potrebbe essere il giorno della svolta. L'Ucraina si aspetta che arrivi oggi una risposta di Mosca all'ultima versione della bozza di piano di pace concordato da Washington e Kiev. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti e dettagliando i 20 punti del piano messo a punto negli ultimi colloqui di Miami. "Riceveremo la risposta russa dopo che la parte americana parlerà con loro”, ha detto. “Il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non pretende che Kiev rinunci formalmente alla Nato ”, ha sottolineato. Tuttavia, i nodi importanti sui territori non sono ancora stati sciolti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Zelensky: Donetsk e Zaporizhzhia i nodi
Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa: “Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi”, Putin: “Il Donbass è nostro”, le news in diretta
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale; Zelensky: Mosca sta preparando un altro anno di guerra - Kiev: “Abbiamo ripreso il controllo di 16 km quadrati a Pokrovsk”; Ucraina, Zelensky: 'Disposti ad abbandonare richiesta adesione a Nato'; L'insulto choc di Putin: I leader europei? Maiali approfittatori. Zelensky: Mosca prepara un altro anno di guerra.
Piano Usa, Zelensky: “Aspettiamo oggi la risposta russa”. Manca l’accordo su Donetsk e centrale di Zaporizhzhia - Auto esplosa a Mosca nella stessa strada dove è stato ucciso il generale Sarvarov ... quotidiano.net
Ucraina, Zelensky: "Aspettiamo oggi risposta Russia su piano Usa" - Il presidente ucraino: "No accordo con gli Usa su territori e centrale Zaporizhzhia". adnkronos.com
Ucraina, Zelensky: "Piano pronto anche se imperfetto, molto vicini a risultato concreto" - Mosca: "Colloqui di Miami? Non sono una svolta" - Al termine dei negoziati a Miami con la delegazione Usa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sembra essere - affaritaliani.it
Né colloqui né tregue di Natale. Mosca è ferma alle bombe contro Kyiv. Zelensky riceve il piano in venti punti, rimangono alcuni ostacoli e si attende la risposta (prevedibile) del Cremlino. Di Micòl Flammini - facebook.com facebook
Ucraina-Russia, pronto il 'piano imperfetto' di Zelensky: più vicini alla pace x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.