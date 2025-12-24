PIano Piao monitoraggio su investimenti e risultati | Ministero premia Perugia Pratica modello nazionale
La gestione della macchina pubblica, la valorizzazione delle risorse umane in organico, la pianificazione strategica degli investimenti e gli interventi diretti, oltre a un report costante sugli stati di avanzamento e i risultati ottenuti, sono tutti elementi "riformati" e resi più agevoli dal. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.
Avviso di consultazione per presentare proposte e osservazioni sull'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 #AccessoAllinformazione - facebook.com facebook
Piattaforma Piano Anticorruzione, più giorni per partecipare alla sperimentazione per le Società pubbliche e gli Enti pubblici economici che rispondono ai requisiti. È stato posticipato infatti a venerdì 19 dicembre 2025 il termine per i Responsabili anticorruzi x.com
