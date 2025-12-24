Piano di rientro Fico da Schillaci | Dialogo per rafforzare la sanità

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni sanitarie in un clima di dialogo e collaborazione. L’obiettivo è rafforzare il sistema sanitario attraverso un confronto costruttivo, puntando a sviluppare strategie condivise e a migliorare l’efficacia delle politiche sanitarie. L’incontro si è svolto in un clima positivo, orientato a consolidare la collaborazione tra le istituzioni per un servizio sanitario più efficiente.

Fico vede Schillaci: "Dialogo per rafforzare la sanità campana" - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Ringrazio il ministro Schillaci - rainews.it

Fico incontra il ministro della salute Schillaci: "L'obiettivo è rafforzare il sistema sanitario regionale" - "La direzione da seguire è quella di una concreta ed efficace collaborazione istituzionale con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario regionale, anche in relazione al percorso di uscita dal ... napolitoday.it

Dichiarata decaduta la concessione dell’azienda Retail Estate Management: «Debito di 923 mila euro e nessun piano di rientro credibile. Il locale di piazza Grande è chiuso da agosto» - facebook.com facebook

#Juventus, #Bremer verso il rientro Il piano per #Bologna e #Roma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.