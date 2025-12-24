Piano di assistenza continuativa ‘Marco Valerio’ il questore consegna i doni natalizi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Ferrara, Nicola Falvella, nel corso della mattinata di mercoledì 24 ha consegnato i regali solidali come gesto in relazione alle iniziative del Piano di assistenza continuativa ‘Marco Valerio’, promosso dalla polizia di Stato. Il questore ha incontrato alcuni dei poliziotti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

