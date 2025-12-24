Peterhansel in gara nella Stock alla Dakar
Il plurivincitore francese rientra al Rally Dakar con il Defender Dakar D7X-R, derivato dalla serie, in una classe che promette spettacolo e grandi sfide in Arabia Saudita. Tra le grandi novità della Dakar 2026, che si svolgerà ancora una volta in Arabia Saudita, spicca senza dubbio il ritorno di Stéphane Peterhansel. Il leggendario pilota francese, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Leggi anche: Defender Dakar D7X-R, svelato il prototipo con motore V8 per i rally raid: al via anche Peterhansel
Leggi anche: Cairoli: "Torno in gara su Ducati, poi vorrei fare la Dakar"
Dakar 2026, nostalgia canaglia: Peterhansel torna in corsa.
Peterhansel il mago del deserto, a 55 anni ha vinto la sua 14ª Dakar - Tutti i campioni di F1 che sfidano la 24 Ore di Mans se ne innamorano. ilmessaggero.it
Dakar 2022: graffio Peterhansel e Sainz chiude la doppietta Audi. Al Attiyah gestisce - Proprio ieri, incrociando Stephane Peterhansel nel bivacco, gli avevamo detto: “Stephane, manchi solo tu quest’anno tra i vincitori di tappa”. gazzetta.it
Come si allena Stephane Peterhansel, Mr Dakar, 56 anni. "Ma sono un goloso..." - Se c’è uno sportivo che deve aver trovato il celebre elisir di lunga vita, quello è Stephane Peterhansel. gazzetta.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.