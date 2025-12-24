Pesci morti affiorano dal laghetto | Disastro ambientale intervenite

Nel laghetto di via Europa sono stati rinvenuti numerosi pesci morti, suscitando preoccupazione tra i residenti. La presenza di carcasse galleggianti evidenzia un possibile problema ambientale che richiede interventi tempestivi. La zona, tradizionalmente frequentata per passeggiate e incontri, necessita di un’attenzione particolare per tutelare la salute dell’ecosistema e delle persone. È importante approfondire le cause e adottare le misure necessarie per il ripristino dell’area.

Decine di pesci morti nel laghetto di via Europa, da sempre teatro di passeggiate e ritrovi da parte della popolazione. La situazione si trascina da settimane, le carcasse non sono ancora state rimosse e da qualche giorno lo specchio d'acqua ha iniziato ad emanare un cattivo odore. Non solo. L'ex cava nel cuore di San Donato è ora diventata mèta di stormi di gabbiani, che si nutrono delle carcasse affioranti a pelo d'acqua. Una situazione che non manca di suscitare commenti, sui social e tra l'opinione pubblica, mentre si aspetta il recupero e lo smaltimento degli animali senza vita. "L'odore nauseabondo si avverte anche a distanza: al di là del disastro ambientale, e dell'estetica, è una questione d'igiene e salute.

San Donato, pesci in massacro nel laghetto di via Europa: allarme per l’ecosistema - Arpa e Ats escludono l’inquinamento, ipotesi principale la mancanza di ossigeno ... 7giorni.info

San Donato, strage di pesci nel laghetto di via Europa - BACINO ARTIFICIALE L’allarme è scattato all’inizio del mese. ilcittadino.it

