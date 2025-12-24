Nell'ambito dell'operazione nazionale "Fish Net", la Guardia Costiera ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera della pesca, con interventi significativi anche in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Pesce scaduto in Toscana: sequestrate 5 tonnellate

