Il mondo del tennis registra la notizia di una pesante squalifica per combine. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato di aver squalificato per quattro anni e sei mesi per diverse violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP) il ventunenne Maikel Villalona, colpevole di aver manipolato i risultati delle partite. Il tennista dominicano,??che non è classificato a livello mondiale, è stato accusato il 15 ottobre di aver commesso cinque violazioni del codice anticorruzione, tra cui combine, accettazione di tangenti e mancata segnalazione di una strategia corrotta, in relazione a un incontro di doppio dell’ITF World Tennis Tour giocato nel 2022, ha dichiarato l’ITIA in una nota. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pesante squalifica per un tennista dominicano: ha manipolato i risultati delle partite

Leggi anche: Champions League, i risultati delle 18:45: colpo del Copenaghen in trasferta. Poker dell’Ajax al Qarabag. Il resoconto delle partite

Leggi anche: Batosta Sinner, la squalifica è pesante: Alcaraz può far festa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pesante squalifica per un tennista dominicano: ha manipolato i risultati delle partite - Il mondo del tennis registra la notizia di una pesante squalifica per combine. oasport.it