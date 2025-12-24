Pesante squalifica per un tennista dominicano | ha manipolato i risultati delle partite
Il mondo del tennis registra la notizia di una pesante squalifica per combine. L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha confermato di aver squalificato per quattro anni e sei mesi per diverse violazioni del Programma Anticorruzione del Tennis (TACP) il ventunenne Maikel Villalona, colpevole di aver manipolato i risultati delle partite. Il tennista dominicano,??che non è classificato a livello mondiale, è stato accusato il 15 ottobre di aver commesso cinque violazioni del codice anticorruzione, tra cui combine, accettazione di tangenti e mancata segnalazione di una strategia corrotta, in relazione a un incontro di doppio dell’ITF World Tennis Tour giocato nel 2022, ha dichiarato l’ITIA in una nota. 🔗 Leggi su Oasport.it
