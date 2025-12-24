Perugia il presepe storico del convento di Monte Malbe
È tornato a splendere il Presepe storico del convento di Monte Malbe, nato decenni fa grazie all’opera dei Padri Cappuccini del Convento di Monte Malbe. Dopo anni di silenzio, l’intervento di Padre Giovanni, dell'impagabile tocvo artistico di Stefania Bistoni e il prezioso impegno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Il villaggio di Betlemme arriva in centro storico: in Piazza del Popolo il presepe vivente delle Scuole del Sacro Cuore
Leggi anche: Favara, presepe vivente al convento Sant’Antonio: a Natale il “Cantico della vita” e il grande villaggio
Perugia, il presepe storico del convento di Monte Malbe; Fervono i preparativi per il presepe vivente di Tarquinia nel convento di Santa Lucia delle Benedettine..
Natività, emozione autentica. Da Perugia fino ad Arrone: la mappa dei presepi viventi - A Foligno torna “Anghelos“, Marcellano si trasforma in una vera Betlemme in miniatura. msn.com
Perugia, il Natale nei borghi all'insegna dei presepi: tante proposte con le associazioni di quartiere protagoniste - Sono i presepi i grandi protagonisti nei borghi dell’acropoli e nei quartieri della città in questi giorni di festività natalizie, dove non mancano anche altre iniziative, soprattutto ... ilmessaggero.it
Presepe di legno del Trentino nel centro di Perugia - Inaugurato e benedetto il "Presepio di Piazza Grande", giunto dal Trentino e allestito nel centro storico di Perugia. ansa.it
#Perugia celebra #Natività e Mestieri medievali tra #storia viva #comunità #Cultura #inclusione #LucediBetlemme #Medievale #natale #pace #presepe #ReMagi #rievocazione #rioni #spiritualità #tradizione - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.