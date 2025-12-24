La Polizia Nazionale peruviana ha portato un po’ di allegria natalizia nella capitale, abbandonando le normali uniformi e indossando colorati abiti natalizi mentre percorreva le strade in occasione della parata annuale. Agenti vestiti da Babbo Natale, elfi e persino il Grinch hanno percorso le strade di Lima a bordo di veicoli della polizia decorati con palloncini rossi e verdi e ghirlande natalizie, sotto gli occhi della folla. Hanno distribuito giocattoli e portato sorrisi a bambini e adulti riuniti per godersi un momento di allegria alla vigilia di Natale. “Vogliamo trasmettere amore, affetto e comprensione e raggiungere la popolazione in un modo diverso”, ha dichiarato il colonnello della Polizia Nazionale, Rocio Mayhua. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perù, poliziotti vestiti da Babbo Natale sfilano per le strade di Lima

Leggi anche: Venezuela, giornalisti vestiti da Babbo Natale portano regali ai bambini poveri di Caracas

Leggi anche: Motobabbo colora Parma: 300 motociclisti vestiti da Babbo Natale per la solidarietà

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perù, poliziotti vestiti da Babbo Natale sfilano per le strade di Lima - (LaPresse) La Polizia Nazionale peruviana ha portato un po' di allegria natalizia nella capitale, abbandonando le normali uniformi e ... stream24.ilsole24ore.com