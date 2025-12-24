Personale e aumento stipendi | raggiunto l’accordo tra Ast e Rsu

Un accordo definito storico quello raggiunto all’ Ast di Ascoli, dove la Rsu ha sottoscritto la pre-intesa del contratto collettivo integrativo 2025, introducendo aumenti economici stabili e rafforzando in modo significativo i fondi destinati al personale del comparto. Un risultato che riguarda oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori e che interviene su voci ferme da decenni. Tra i punti qualificanti dell’intesa spicca l’incremento strutturale dell’incarico di funzione di base, che cresce del 10% annuo passando da 1.000 a 1.100 euro per circa 1.300 dipendenti, tra infermieri, ostetriche, tecnici, fisioterapisti e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

