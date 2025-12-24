Perin Genoa, il portiere spinge per il ritorno in rossoblù: Spalletti rassegnato all’addio ma la Juve chiede un indennizzo prima di scegliere il sostituto. Le manovre del mercato di gennaio in casa Juventus potrebbero iniziare con un addio sentimentale ma necessario tra i pali. Secondo le indiscrezioni rilanciate oggi da Tuttosport, il futuro di Mattia Perin sembra ormai scritto lontano da Torino. L’estremo difensore di Latina, stanco di guardare le partite dalla panchina recitando il ruolo di vice di lusso, ha preso una decisione definitiva: sta spingendo con decisione per il ritorno al Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Genoa, l’affare col Grifone si scalda: il portiere spinge per lasciare subito la Juve! Tre i possibili sostituti individuati dal club: la lista

Leggi anche: Perin Genoa, la pista si fa sempre più calda: il Grifone tenta il portiere, Juve pronta a dire sì ma serve prima un sostituto. E spunta un nome: il punto

Leggi anche: Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

