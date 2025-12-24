Perin Genoa il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’ | le ultime sulla trattativa e la durata del contratto
Perin Genoa, il portiere si avvicina sempre più al ritorno in rossoblù. Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente legato al Grifone. Il binomio Perin Genoa torna infatti al centro delle voci di mercato, con sviluppi importanti in vista della sessione invernale. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Perin al Genoa? Moretto svela a che punto è la trattativa per il ritorno dell’ex Juve. Il Grifone ha le idee chiare
Leggi anche: Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! Il Grifone sogna il ritorno del portiere bianconero: la Juve medita alla ricerca di cessioni per fare cassa
Genoa, rivoluzione salvezza: avanti per Perin, e se De Rossi chiama Dzeko... I dettagli; Possibile ritorno al Genoa per Mattia Perin? La Juventus ha validi motivi per non cederlo; Perin lascia la Juventus a gennaio? L'offerta del Genoa e chi potrebbe sostituirlo come secondo portiere in bianconero; Da Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle.
Da Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle - Sul viola anche il Cagliari, che punta pure Vergara e Brescianini ... tuttosport.com
Perin al Genoa e sostituto Juve: triangolo di mercato in Serie A - Espulso contro l’Atalanta dopo appena tre minuti, Nicola Leali da quando è diventato titolare lo scorso anno si è rivelato un portiere molto affidabile, ma in casa Genoa già da tempo stanno studiando ... calciomercato.it
Rubinho su Perin: "Genoa scelta migliore per lui, merita di giocare di più. Alla Juve consiglio Leali. Di Gregorio? E' un mini Handanovic, vi spiego il perché" - com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex portiere bianconero tra il 2012 e il 2016, Ruben Fernando Moedim (meglio ... tuttojuve.com
Il Genoa e Mattia Perin hanno raggiunto un accordo di massima per un contratto triennale. De Rossi sta spingendo per averlo come nuovo portiere del Genoa. Perin è il principale obiettivo rossoblù: i contatti sono stati avviati, ma la Juventus chiede un inden - facebook.com facebook
La mia chiacchierata con #Rubinho: " #Perin #Genoa sarebbe scelta migliore per lui, merita di giocare di più. Alla #Juve consiglio #Leali. #DiGregorio mini Handanovic, vi spiego perché..." x.com
