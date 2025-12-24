Perin Genoa il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’ | le ultime sulla trattativa e la durata del contratto

🔊 Ascolta la notizia

Perin Genoa, il portiere si avvicina sempre più al ritorno in rossoblù. Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente legato al Grifone. Il binomio Perin Genoa torna infatti al centro delle voci di mercato, con sviluppi importanti in vista della sessione invernale. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Perin al Genoa? Moretto svela a che punto è la trattativa per il ritorno dell’ex Juve. Il Grifone ha le idee chiare

Leggi anche: Perin Genoa, asse caldo per il calciomercato invernale! Il Grifone sogna il ritorno del portiere bianconero: la Juve medita alla ricerca di cessioni per fare cassa

Genoa, rivoluzione salvezza: avanti per Perin, e se De Rossi chiama Dzeko... I dettagli; Possibile ritorno al Genoa per Mattia Perin? La Juventus ha validi motivi per non cederlo; Perin lascia la Juventus a gennaio? L'offerta del Genoa e chi potrebbe sostituirlo come secondo portiere in bianconero; Da Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle.

perin genoa portiere haDa Perin a Dzeko: il Genoa prepara un 2026 a 5 stelle - Sul viola anche il Cagliari, che punta pure Vergara e Brescianini ... tuttosport.com

perin genoa portiere haPerin al Genoa e sostituto Juve: triangolo di mercato in Serie A - Espulso contro l’Atalanta dopo appena tre minuti, Nicola Leali da quando è diventato titolare lo scorso anno si è rivelato un portiere molto affidabile, ma in casa Genoa già da tempo stanno studiando ... calciomercato.it

perin genoa portiere haRubinho su Perin: "Genoa scelta migliore per lui, merita di giocare di più. Alla Juve consiglio Leali. Di Gregorio? E' un mini Handanovic, vi spiego il perché" - com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex portiere bianconero tra il 2012 e il 2016, Ruben Fernando Moedim (meglio ... tuttojuve.com

