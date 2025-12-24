Perin Genoa De Rossi non molla la presa | pressing asfissiante sul portiere per convincerlo a lasciare subito la Juve ma… Il punto verso gennaio

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perin Genoa, il tecnico rossoblù insiste per il ritorno del portiere: mancano gli accordi economici ma i liguri sono determinati ad andare fino in fondo. La questione relativa al futuro di  Mattia Perin  sta diventando il tormentone principale di queste giornate di vigilia natalizia, con l’asse tra Torino e Genova che si surriscalda ora dopo ora. Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dall’edizione odierna del  Corriere dello Sport, il destino dell’estremo difensore bianconero sembra essere sempre più lontano dalla Mole, spinto dalla ferma volontà di una vecchia gloria del calcio italiano ora seduta sulla panchina del Grifone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

