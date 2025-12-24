pericolo nero

Del resto cambiare idea è un diritto. Come quello all'eleganza. Aboubakar Soumahoro, sindacalista, parlamentare, tutto fango&Fratoianni, bracciante rubato alle politiche agricole, attivista, arrivista e ivoriano - uno di cui per fortuna si erano perse le tracce - ha ritrovato l'impudenza perduta e, in un'intervista al Foglio, giornale imbattibile nel fare apparire giganti i nani, ha parlato di una sua «rinascita» politica e ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi alle elezioni del 2027: «Sono pronto a candidarmi con forze che portano in seno il tricolore». Peccato non ci sia più l'Msi. Faccetta neraBella ivoriana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

