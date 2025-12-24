Perdita di credibilità totale i dipendenti di Conerobus a gennaio sciopereranno ancora

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa Cisal annunciano un nuovo sciopero dei dipendenti di Conerobus per 24 ore, giovedì 29 gennaio 2026, motivato dal fatto che, secondo loro «il Comune ha avuto una perdita di credibilità totale: non rispetta gli impegni assunti nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Conerobus: è sprofondo rosso . Bilancio in perdita e maxi debito

Leggi anche: Il piano di risanamento è irricevibile, i sindacati proclamano lo sciopero dei dipendenti di Conerobus

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.