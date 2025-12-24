Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Rick Riordan | Per la stagione due abbiamo realizzato scene incredibili
La nostra intervista a Rick Riordan, lo scrittore che ha dato vita alla saga letteraria di Percy Jackson, per farci raccontare la genesi di un personaggio che vive da oltre vent'anni, tra romanzi, film e la serie attualmente in streaming su Disney+. È l'era delle saghe, delle storie che si sviluppano nel tempo e riescono ad accompagnare i fan per anni, seguendoli nel corso della crescita non limitandosi a un'unica mirata storia autoconclusiva. Una di queste è quella di Percy Jackson, sviluppata nel corso di sette libri dal suo autore Rick Riordan, ospite alla scorsa Lucca Comics & Games, dove abbiamo avuto modo di intervistarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo vi aspetta su Disney+ - Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo prosegue con la seconda stagione su Disney+ ogni mercoledì. fantasymagazine.it
Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Stagione 2 - Continua l'impresa di Percy Jackson, questa volta con nuovi alleati alla ricerca del Vello d'oro nel Mare dei mostri, seguendo la linea tracciata dai romanzi di Rick Riordan. fantasymagazine.it
Nuovi casting per la terza stagione di Percy Jackson: • Holt McCallany nei panni di Atlas • David Costabile nei panni di Dr. Thorn • Jesse L. Martin nei panni di Frederick Chase - facebook.com facebook
Sotto il nostro albero questa settimana Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo Grey's Anatomy 9-1-1 9-1-1: Nashville Tracker E molto altro ancora vi aspetta su #DisneyPlus. (1/2) x.com
