Percorsi abilitanti III ciclo anno accademico 202526: il sindacato FLC CGIL chiede chiarimenti al Ministero sui bandi già pubblicati da alcune Università telematiche in assenza del decreto di attivazione, che dovrebbe essere il punto di partenza per tutti gli Atenei. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU: accesso selettivo e 12,5 punti [Chiarimenti]

Università, Flc Cgil palermo: "Incontro costruttivo con il neo direttore generale dell'università Antonio Sorce"

Docenti, corsi di formazione in ingresso abilitanti: decreti ministeriali ancora non pubblicati ma alcuni atenei privati e telematici pubblicano i bandi; Eurosofia. Percorsi abilitanti 60/36/30 cfu. Da oggi alle 11.00 aperte le iscrizioni. Non perderti questa grande opportunità; Percorsi abilitanti 2025/26: i nuovi bandi pubblicati dalle Università [Aggiornato al 20 Dicembre]; Percorsi abilitanti, bandi in alcune Università telematiche ma non c'è ancora il decreto. FLC CGIL chiede chiarimenti.

Docenti, corsi di formazione in ingresso abilitanti: decreti ministeriali ancora non pubblicati ma alcuni atenei privati e telematici pubblicano i bandi - In occasione dell’incontro di informativa rivolto alle OOSS lo scorso 7 ottobre 2025 è stata preannunciata la possibilità di una pubblicazione dei decreti MUR relativi all’avvio dei percorsi ... flcgil.it

Scuola, percorsi per l’abilitazione dei docenti in ritardo, caos negli atenei: “Rischiamo di perdere il lavoro” - I corsi, che dovevano essere attivati nelle diverse università, in alcuni casi non sono ancora ... fanpage.it

Percorsi abilitanti per docenti, pubblicato il decreto - "In questi mesi, pur senza clamore, ci siamo attivati con tutti i mezzi a nostra disposizione per garantire che la situazione fosse risolta nel più breve tempo possibile" e quindi "spiace aver dovuto ... ansa.it

**Percorsi abilitanti dell’Università e-Campus 60 / 30 / 36 CFU**. **Pubblicato il Bando 2025/2026** **Info sui percorsi ** [https://www.corsietutor.it/ecampus-60-30-36-cfu/](https://www.corsietutor.it/ecampus-60-30-36-cfu/) **Candidature attive in tutta Ital - facebook.com facebook

Percorsi abilitanti da 60 e 30 CFU, organizzati dalle Università in base al DPCM 4 agosto 2023: in queste settimane gli Atenei hanno completato la definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2025/26. Siamo quindi in attesa del decreto di aut… x.com