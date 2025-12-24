Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate
Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno scelto di sposarsi in modo semplice e autentico, indossando tuta e sneakers coordinate durante la cerimonia al Comune di Pesaro. Questa scelta riflette il loro stile di vita e il desiderio di unione genuina, lontano dalle formalità convenzionali, celebrando un momento importante con naturalezza e spontaneità.
Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono diventati marito e moglie, celebrando un matrimonio a sorpresa al Comune di Pesaro. Per quale motivo hanno indossato tute e sneakers coordinate?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
