Perché Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati in tuta e sneakers coordinate

Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno scelto di sposarsi in modo semplice e autentico, indossando tuta e sneakers coordinate durante la cerimonia al Comune di Pesaro. Questa scelta riflette il loro stile di vita e il desiderio di unione genuina, lontano dalle formalità convenzionali, celebrando un momento importante con naturalezza e spontaneità.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini: matrimonio a sorpresa in tuta sportiva - Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno sorpreso tutti con un matrimonio inaspettato e informale a Pesaro. notizie.it

Valentina Vignali og Fabio Stefanini: Overrasket treningsdressbryllup - Valentina Vignali, nota influencer e cestista, insieme a Fabio Stefanini, si è unita in matrimonio ... notizie.it

Un sincero in bocca al lupo di pronta guarigione per Valentina Barbieri. Ho letto cosa le è accaduto, ed onestamente mi dispiace davvero, perché oltre ad essere travolgente con la sua comicità e le sue imitazioni, mi sembra veramente una bravissima ragazza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.